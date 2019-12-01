Actos de investigación por homicidio de profesionista ocurrido en Mil Cumbres en Charo, Michoacán, siguen adelante: FGE

Morelia, Michoacán, a 7 de agosto 2025.- Las investigaciones con relación al homicidio de la abogada Eva Guadalupe H., quien fue privada de la vida el pasado 1 de agosto, en la carretera Morelia-Mil Cumbres, siguen adelante informó la FGE.

Sobre el particular se informó que el día en referencia, tras ser notificado del hecho, un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Feminicidio acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias preliminares y realizar el levantamiento del cuerpo, todo ello bajo el Protocolo de Actuación de Investigación del Delito de Feminicidio.

En el sitio, peritos especialistas en criminalística, fotografía y balística, procesaron la escena y realizaron la ubicación, fijación y recolección de indicios balísticos calibre 7.62., mismos que fueron embalados para su posterior análisis.

Durante las primeras diligencias, se encontró relación con el robo con violencia de un Jeep Wrangler, color blanco, que se perpetró minutos antes -aproximadamente a las 20:00 horas-, cerca de donde se registró la agresión contra la mujer, quien se dirigía a Morelia, procedente de una localidad del municipio de Charo.

De igual forma, se recabaron entrevistas de personas cercanas a la víctima y se ordenaron estudios comparativos de balística, para determinar la posible correspondencia con armas relacionadas en otros hechos constitutivos de delito.

Desde el pasado fin de semana y hasta a la fecha, personal de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Guardia Civil, han intensificado acciones operativas en la zona de Mil Cumbres, a efecto de obtener información que abone a la carpeta de investigación y generar condiciones de seguridad en ese punto geográfico.

También, se ha solicitado el apoyo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a través de un asesor que acompañe a las víctimas indirectas en este proceso, con quienes, además, ya se ha establecido comunicación y se les ha informado de los actos realizados.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán es respetuosa de las manifestaciones genuinas que se han realizado con relación a este lamentable y condenable hecho. Por ello, se ha dispuesto que, atendiendo el principio de la debida diligencia, se agoten todos los actos de investigación que sean necesarios para lograr su esclarecimiento y que éste no quede impune.