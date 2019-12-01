Aseguran 16 toneladas de autopartes en Iztapalapa; hay un detenido

Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), en coordinación con fuerzas federales, aseguró 16 toneladas de autopartes, documentación diversa y detuvieron a un hombre, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con información oficial, como parte de la Estrategia integral de combate al Robo de Vehículos y Autopartes se ejecutaron cateos en la delegación mencionada, en dos locales de piezas y accesorios de automóviles posiblemente robados, ubicados en la colonia Santa María Aztahuacán y la colonia Paraje.

En la primera acción operativa, fue detenido un hombre de 33 años y se aseguró un arma de fuego de fabricación artesanal, una caja metálica plateada con una lente transparente en mal estado de conservación que en su interior contenía 19 cartuchos útiles; dos placas de circulación, una de Morelos y otra del Estado de México; una tarjeta de circulación expedida en el Estado de México, un faro automotriz, además de un aproximado de 15 toneladas de autopartes de diferentes vehículos.

En el segundo cateo, se incautaron, una placa de circulación del Estado de Morelos; dos tarjetas de circulación del Estado de México y Morelos, y un aproximado de una tonelada de autopartes.