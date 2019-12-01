Falla mecánica ocasionó volcadura en la carretera a Chichimequillas en Querétaro

Falla mecánica ocasionó volcadura en la carretera a Chichimequillas en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 13:06:49
El Marqués, Querétaro, 7 de agosto del 2025.- Severos daños materiales, dejó la volcadura de un camión de volteo, la cual se registró esta mañana en la carretera a Chichimequillas.

El accidente ocurrió cerca del acceso al fraccionamiento a Zibata en dirección a Querétaro, luego de una aparente falla mecánica, lo que derivó que terminara recostada.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, siendo personal de Protección Civil de El Marqués, quienes tras valorar al operador, determinaron que no presentaba heridas graves.

La vialidad fue abanderada, por parte de elementos de la Policía Municipal de El Marqués como primeros respondientes y con el apoyo de grúas se realizaron maniobras para el retiro de la unidad.

Noventa Grados
