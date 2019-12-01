Caen tres personas por homicidio de Fernandito, en el Edomex; habría sido ultimado por deuda de mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 12:50:25

Los Reyes La Paz, Estado de México, a 7 de agosto 2025.- Autoridades del Estado de México, informaron que Carlos 'N', Ana Lilia 'N' y Lilia 'N’, fueron detenidos e ingresados a penales por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad y homicidio de un niño de 5 años de edad en el municipio de Los Reyes La Paz.

De acuerdo con información oficial, el 28 de julio, las dos mujeres acudieron al domicilio de una mujer, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, supuestamente para “cobrarle una deuda económica”.

Sin embargo, luego de que la presunta deudora les dijera que no podía cubrir el pago, las señaladas sustrajeron contra su voluntad al menor, identificado como Fernando, y le aseguraron a la madre del niño que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

Tras varias visitas al domicilio de las ahora detenidas, la mujer denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) el día 4 de agosto.

Ese mismo día, agentes ministeriales se movilizaron a la casa en cuestión, y al llegar descubrieron el cuerpo sin vida del niño de 5 años en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo; por ello fueron detenidos Carlos 'N', Ana Lilia 'N' y Lilia 'N'.

Los presuntos homicidas fueron internados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl mientras se resuelve su situación jurídica.