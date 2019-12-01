Caen tres personas por homicidio de Fernandito, en el Edomex; habría sido ultimado por deuda de mil pesos

Caen tres personas por homicidio de Fernandito, en el Edomex; habría sido ultimado por deuda de mil pesos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 12:50:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes La Paz, Estado de México, a 7 de agosto 2025.- Autoridades del Estado de México, informaron que  Carlos 'N', Ana Lilia 'N' y Lilia 'N’, fueron detenidos e ingresados a penales por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad y homicidio de un niño de 5 años de edad en el municipio de Los Reyes La Paz. 

De acuerdo con información oficial, el 28 de julio, las dos mujeres acudieron al domicilio de una mujer, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, supuestamente para “cobrarle una deuda económica”.

Sin embargo, luego de que la presunta deudora les dijera que no podía cubrir el pago, las señaladas sustrajeron contra su voluntad al menor, identificado como Fernando, y le aseguraron a la madre del niño que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

Tras varias visitas al domicilio de las ahora detenidas, la mujer denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) el día 4 de agosto.

Ese mismo día, agentes ministeriales se movilizaron a la casa en cuestión, y al llegar descubrieron el cuerpo sin vida del niño de 5 años en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo; por ello fueron detenidos Carlos 'N', Ana Lilia 'N' y Lilia 'N'.

Los presuntos homicidas fueron internados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl mientras se resuelve su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas
Se impacta patrulla con vehículo particular en Veracruz; hay más de 5 personas lesionadas
Despliegan 600 elementos de seguridad en Cuautla tras homicidio de colaborador del alcalde
Aprehenden en Morelia, Michoacán, a sujeto en posesión de estupefacientes
Más información de la categoria
FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas
Servicio público implica sacrificios, incluso la vida: Jesús Mora, líder morenista en Michoacán
Caen tres personas por homicidio de Fernandito, en el Edomex; habría sido ultimado por deuda de mil pesos
Claudia Sheinbaum confirma reunión con presidente de Guatemala; será la próxima semana
Comentarios