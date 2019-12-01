Alistan la SSP Michoacán y el FBI capacitación  a la Guardia Civil

Alistan la SSP Michoacán y el FBI capacitación  a la Guardia Civil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 12:54:16
Morelia, Michoacán, a 7 de agosto 2025.- con la capacitarán al agrupamiento especializado en explosivos, y con la finalidad de mantener a la vanguardia el actuar laboral de los agentes de la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), alistan una serie de capacitaciones encaminadas a fortalecer la profesionalización de la GC.

Sobre el particular se informó que tras sostener una reunión, el titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés y representantes del FBI, acordaron establecer una serie de acciones,m.

Entre estas  el intercambio de información y de capacitaciones, en técnicas y uso de herramientas para los elementos de la corporación de seguridad estatal, con la finalidad de inhibir las amenazas derivadas de objetos con componentes explosivos improvisados.

"Para nosotros es importante el trabajo coordinado con las agencias de Estados Unidos, estamos interesados en que nuestros agentes se sigan profesionalizando y refuercen sus conocimientos teóricos para aplicarlos en campo, lo que nos permite avanzar  en el combate y aseguramiento de explosivos", comentó Oseguera Cortés.

