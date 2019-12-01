Trump suspende temporalmente sanciones del Congreso contra Rusia; señala "interés nacional"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 14:49:49

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia, informó la Casa Blanca.

En el documento presidencial, el mandatario estadounidense argumenta que la medida responde al “interés nacional”.

Igualmente, la determinación del líder republicano afecta la llamada ley Lindsey Graham, la cual fue aprobada por el Congreso y busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar el flujo de recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania.

Cabe recordar que esa misma legislación fue promulgada por el jefe de Estado, el pasado 18 de septiembre; sin embargo, ahora eximió de manera temporal la aplicación de varias de sus disposiciones.

En la orden exime las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso; las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

Cabe señalar que la orden ejecutiva de Trump no elimina las sanciones que Estados Unidos ya había impuesto a Rusia mediante órdenes ejecutivas anteriores.