Trump reconoce simpatía por Sheinbaum, pero pide terminar con las organizaciones criminales

Trump reconoce simpatía por Sheinbaum, pero pide terminar con las organizaciones criminales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 18:50:48
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Washington D.C., Estados Unidos, 13 de marzo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le cae bien; sin embargo, señaló que el gobierno mexicano debería tomar acciones más firmes para terminar con los cárteles del narcotráfico.

Durante declaraciones recientes, el mandatario estadounidense expresó que tiene una buena opinión personal de la presidenta mexicana, aunque mencionó que uno de los principales retos en la relación bilateral es el combate al crimen organizado.

Trump indicó que México debería enfocarse en erradicar a los cárteles, los cuales dijo representan un problema importante para la seguridad en ambos países. Asimismo, reiteró que la cooperación entre Estados Unidos y México es clave para enfrentar el tráfico de drogas y la violencia vinculada a estas organizaciones.

Las declaraciones se dan por las constantes llamadas desde Washington para reforzar las acciones contra el narcotráfico, tema que se mantiene como uno de los principales puntos en la agenda entre ambas naciones.

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