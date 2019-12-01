Trump publica imágenes de IA donde hace referencia a la anexión de Groenlandia

Trump publica imágenes de IA donde hace referencia a la anexión de Groenlandia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 10:47:47
Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen generada con inteligencia artificial que muestra a Groenlandia como parte del territorio estadounidense a partir del 2026.

A través de su plataforma Truth Social, el líder republicano compartió una imagen en la que planta una bandera de su país en la isla más grande del mundo, mientras lo escoltan el vicepresidente, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la imagen se puede apreciar un cartel que establece: “Groenlandia, territorio estadounidense”.

A un año de su regreso a la Casa Blanca, el mandatario continúa con su deseo expansionista de anexar al territorio autónomo propiedad del Reino de Dinamarca, por “razones de seguridad nacional”.

