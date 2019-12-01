Trump pide cortar todo el comercio con España porque es "una causa perdida"

Trump pide cortar todo el comercio con España porque es "una causa perdida"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 14:50:17
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Ankara, Turquía, a 8 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó a España como “una causa perdida”, por lo que pidió cortar todo el comercio, así como las visitas de estadounidenses al país ibérico.

Además, aseveró en conferencia de prensa conjunta con Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que la nación ibérica es “un socio pésimo”.

“España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (…) No queremos tener nada que ver”, declaró el mandatario estadounidense desde Ankara, Turquía.

Igualmente, mencionó que Madrid “no tiene remedio” y dijo que son “mala gente”, incluso llegó a mencionar que está en el grupo de aliados de la OTAN que se muestran “hostiles”.

“Ya veremos cuánto les dura la hostilidad cuando llamen diciendo: ‘Por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor’”, añadió el líder republicano.

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