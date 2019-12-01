Trump pide a republicanos de Florida y Michigan que voten de manera anticipada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 14:21:23

Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los simpatizantes republicanos que acudan a votar de manera anticipada en Florida y Michigan.

“La votación anticipada presencial ya está en marcha en el gran estado de Florida. Si tiene una papeleta para votar por correo, entréguela de inmediato; de lo contrario, vaya a votar a los centros de votación ahora mismo!”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

De igual forma, el líder republicano redactó y publicó un mensaje similar para los votantes registrados en el estado de Michigan.

“Asegúrese de que todos sus conocidos voten por el candidato republicano en cada cargo, en toda la papeleta electoral”, agregó el jefe de Estado en sus mensajes.

“Ya sea que vote de forma anticipada, en ausencia, por correo o en persona, ¡los republicanos deben abrumar a los «Dumócratas» (juego de palabras entre “dummy”, tonto, y demócrata, habitualmente empleado por Trump en sus mensajes) de la izquierda radical con una participación masiva! Es sumamente importante: ¡por favor, salga a votar!”, expresó el presidente Trump en redes sociales.