Trump pide a hondureños votar por el candidato conservador para "detener el avance comunista"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 08:39:46

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los hondureños que voten por el candidato conservador del Partido Nacional, Tito Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, a fin de “detener el avance comunista” de la izquierda.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense se refirió a Asfura como el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y agregó que juntos podrían “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

Además, el líder republicano indicó que la la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es “cercana al comunismo” y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por “engañar al pueblo” para dividir el voto.

Cabe recordar que anteriormente, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, instó a los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a exigir un proceso electoral libre de intimidación, fraude e injerencia política en Honduras, de cara a las elecciones generales del próximo domingo.