Trump pide a hondureños votar por el candidato conservador para "detener el avance comunista"

Trump pide a hondureños votar por el candidato conservador para "detener el avance comunista"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 08:39:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los hondureños que voten por el candidato conservador del Partido Nacional, Tito Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, a fin de “detener el avance comunista” de la izquierda.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense se refirió a Asfura como el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y agregó que juntos podrían “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

Además, el líder republicano indicó que la la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es “cercana al comunismo” y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por “engañar al pueblo” para dividir el voto.

Cabe recordar que anteriormente, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, instó a los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a exigir un proceso electoral libre de intimidación, fraude e injerencia política en Honduras, de cara a las elecciones generales del próximo domingo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tarímbaro, Michoacán aseguran 3 armas y estupefacientes; hubo enfrentamiento
Fatal choque deja 9 jornaleros muertos en la León-Salamanca
"Operación Frontera Norte" ha dejado más de 9 mil detenidos en México
Accidente cobra la vida de una joven y deja al menos 20 estudiantes lesionados del Telebachillerato de Veracruz
Más información de la categoria
Copa Mundial de Futbol 2026: Querétaro será sede de una Selección Nacional
PAN abre la puerta a Grecia Quiroz para competir por la gubernatura de Michoacán en 2027
"Operación Frontera Norte" ha dejado más de 9 mil detenidos en México
Se incendia iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Felicitas del Río, en Morelia
Comentarios