Trump ordena realizar nuevo censo poblacional que excluya a los indocumentados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 08:50:18

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó a su Administración trabajar "de inmediato" en un nuevo censo "de alta precisión" que utilice datos obtenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y que excluya a los inmigrantes indocumentados.

"He ordenado a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo CENSO de alta precisión, basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las Elecciones Presidenciales de 2024", escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Asimismo, en su publicación, el líder republicano, añadió que las personas indocumentadas que se encuentran actualmente en el país "no serán contabilizadas en el CENSO".

Lo anterior, a pesar de que por ley este ejercicio demográfico debe contabilizar a todas las personas que habiten el territorio estadounidense, independientemente de su estatus.

Cabe mencionar que, el último censo de población de Estados Unidos se realizó en 2020 y el próximo está previsto para el 2030.