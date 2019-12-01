Trump ordena realizar nuevo censo poblacional que excluya a los indocumentados

Trump ordena realizar nuevo censo poblacional que excluya a los indocumentados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 08:50:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó a su Administración trabajar "de inmediato" en un nuevo censo "de alta precisión" que utilice datos obtenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y que excluya a los inmigrantes indocumentados.

"He ordenado a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo CENSO de alta precisión, basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las Elecciones Presidenciales de 2024", escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Asimismo, en su publicación, el líder republicano, añadió que las personas indocumentadas que se encuentran actualmente en el país "no serán contabilizadas en el CENSO".

Lo anterior, a pesar de que por ley este ejercicio demográfico debe contabilizar a todas las personas que habiten el territorio estadounidense, independientemente de su estatus.

Cabe mencionar que, el último censo de población de Estados Unidos se realizó en 2020 y el próximo está previsto para el 2030.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Alerta: SSP te dice cómo detectar nuevo fraude de suplantación de negocios en línea
Localizan cuerpos de dos personas en Indaparapeo, Michoacán; estaban en plena vía pública
Noche de violencia en la Tierra Caliente de Michoacán: Balaceras en Buenavista, ataques contra la Policía en Parácuaro
Sentencian a 20 años de prisión a homicida de sacerdote indígena de Chiapas
Más información de la categoria
Trump utiliza cárceles locales para retener a migrantes
Suman 49 muertes por calor en México en lo que va de 2025
Localizan cuerpos de dos personas en Indaparapeo, Michoacán; estaban en plena vía pública
Noche de violencia en la Tierra Caliente de Michoacán: Balaceras en Buenavista, ataques contra la Policía en Parácuaro
Comentarios