Detienen a objetivo prioritario en operativo conjunto en el Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 21:57:56
Toluca, Mex., a 8 de agosto de 2025.- Un operativo interinstitucional encabezado por el Mando Unificado Oriente logró la captura de José Luis “N”, identificado como objetivo prioritario y presunto generador de violencia en la región.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Las autoridades informaron que, tras diversas líneas de investigación, se localizó un inmueble en la zona oriente de la entidad donde se ocultaba el detenido. Con pruebas suficientes, un Juez de Control emitió la orden de cateo correspondiente.

Durante la intervención, los efectivos fueron recibidos con disparos de arma de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento. Un policía estatal resultó lesionado, aunque se encuentra fuera de peligro y recibe atención médica.

En el lugar, se aseguraron armas largas, municiones, diversas dosis de droga y equipo táctico. José Luis “N” fue informado de sus derechos y trasladado, junto con lo decomisado, al Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

