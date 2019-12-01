Trump no pedirá disculpas por publicar video que muestra a los Obama como simios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 10:48:08

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no pedirá disculpas por la publicación de un vídeo en su cuenta oficial de Truth Social, en el cual, el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama son retratados como simios.

A bordo del AF1, el mandatario fue cuestionado por la situación, a lo que se limitó a decir “no, no cometí ningún error”.

De igual forma, el líder republicano indicó que no despedirá a la persona que hizo el video, el cual aseguró que no vio por completo antes de que lo publicaran.

Cabe señalar que la imagen señalada es la del matrimonio Obama representado como un par de chimpancés en una selva, mientras suena la canción «The Lion Sleeps Tonight» y que versa sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020.

Dicho video generó críticas incluso por parte de miembros del Partido Republicano, incluyendo a Tim Scott, senador de California del Sur, quien es de raza negra, y es considerado un gran aliado de Trump.

“Estoy rezando porque sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió el representante en su cuenta de X.