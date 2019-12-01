Trump "no es el rey de Colombia", declara Petro y asegura que su gobierno "no va a ceder"

Trump "no es el rey de Colombia", declara Petro y asegura que su gobierno "no va a ceder"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 08:22:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Bogotá, Colombia, a 21 de octubre 2025.- El presidente Gustavo Petro aseveró que su homólogo estadounidense, Donald Trump “no es el rey de Colombia” y aseguró que su gobierno no va a ceder, sino que va a “exigir”.

“Dijo Trump: ‘Colombia está fuera de control’. Pues claro que está fuera de control, de él. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia, aquí no aceptamos reyes, punto”, afirmó el mandatario colombiano en entrevista con el periodista Daniel Coronell de Univision.

De igual forma, Petro aseveró que no está dispuesto a hacer concesiones a la administración de Trump, al afirmar que Colombia ya no “concedió todo”.

“Yo no voy a conceder, voy a exigir. Pero si Colombia ya concedió todo, no tiene que conceder más”, afirmó el presidente colombiano, y añadió que sigue el ejemplo de sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, quienes han mantenido firmeza sin romper puentes con EE.UU.

Además, el jefe de Estado comentó en una ocasión anterior, que, “en el siglo XXI algunos creen que se pueden volver reyes y virreyes, y en repúblicas no es posible”, y agregó: “Aquí se le corta la cabeza a los reyes si llegan con actitud de rey”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a una persona a pocos metros de primaria en Celaya, Guanajuato; hay 2 heridos
con homicidio de subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán, suman más de 30 agresiones contra autoridades este 2025
Ultiman a tiros a Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán
UNICLA Apatzingán suspende clases y actividades por inseguridad en el municipio
Más información de la categoria
Confusión y duelo en el mundo sonidero: aclaran quién fue el “Medio Metro” que murió en Puebla
Ultiman a tiros a Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán
Dan golpe de 756 mdp al crimen; aseguran estupefacientes y sustancias químicas en Sinaloa
Encarcelan a Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia por financiamiento ilegal de su campaña en 2007
Comentarios