Trump "no es el rey de Colombia", declara Petro y asegura que su gobierno "no va a ceder"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 08:22:28

Bogotá, Colombia, a 21 de octubre 2025.- El presidente Gustavo Petro aseveró que su homólogo estadounidense, Donald Trump “no es el rey de Colombia” y aseguró que su gobierno no va a ceder, sino que va a “exigir”.

“Dijo Trump: ‘Colombia está fuera de control’. Pues claro que está fuera de control, de él. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia, aquí no aceptamos reyes, punto”, afirmó el mandatario colombiano en entrevista con el periodista Daniel Coronell de Univision.

De igual forma, Petro aseveró que no está dispuesto a hacer concesiones a la administración de Trump, al afirmar que Colombia ya no “concedió todo”.

“Yo no voy a conceder, voy a exigir. Pero si Colombia ya concedió todo, no tiene que conceder más”, afirmó el presidente colombiano, y añadió que sigue el ejemplo de sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, quienes han mantenido firmeza sin romper puentes con EE.UU.

Además, el jefe de Estado comentó en una ocasión anterior, que, “en el siglo XXI algunos creen que se pueden volver reyes y virreyes, y en repúblicas no es posible”, y agregó: “Aquí se le corta la cabeza a los reyes si llegan con actitud de rey”.