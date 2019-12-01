Trump llama a respaldar a republicanos ante posible pérdida del Congreso en elecciones de EU

Washington, Estados Unidos, a 2 de noviembre de 2026.- A un día de las elecciones legislativas de Estados Unidos, el presidente Donald Trump intensificó sus llamados para movilizar el voto republicano, en medio de un escenario adverso para su partido, marcado por la baja aprobación de su gobierno y el descontento ciudadano por el incremento en el costo de vida.

Durante un acto público en Washington, el mandatario calificó los comicios de mitad de mandato como uno de los procesos electorales más importantes en la historia del país y pidió a sus simpatizantes participar en la jornada del próximo martes 3 de noviembre.

La preocupación del Partido Republicano se concentra en las proyecciones que favorecen a los demócratas para obtener más espacios en el Congreso. Una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que 46 por ciento de los votantes registrados se inclina por candidatos demócratas, frente a 38 por ciento que respaldaría a los republicanos.

El sondeo también evidenció el desgaste de la imagen presidencial, pues únicamente 32 por ciento de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, cifra cercana al mínimo histórico de 31 por ciento registrado semanas atrás.

Además, la figura del mandatario podría convertirse en un factor en contra para los candidatos de su partido. Entre los votantes independientes, la mitad considera que su participación en las elecciones representa una oportunidad para expresar su rechazo a Trump, mientras que apenas 13 por ciento lo ve como un respaldo al presidente.

Entre los temas que han generado inconformidad destacan la inflación, el costo de vida, el conflicto con Irán y las políticas migratorias, factores que podrían influir en el resultado de las votaciones.

En esta jornada se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 posiciones del Senado, además de 36 gubernaturas estatales. Una eventual victoria demócrata podría modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso y limitar la capacidad de Trump para impulsar su agenda durante la segunda mitad de su mandato.

De acuerdo con las proyecciones electorales, los demócratas tienen posibilidades de recuperar el control de ambas cámaras, lo que también abriría la puerta a investigaciones legislativas sobre el presidente y su administración.