Trump lanza nueva amenaza a Irán por posible bloqueo de petróleo en el estrecho de Ormuz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 20:53:54

Washington, D.C., Estados Unidos, 9 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno responderá con mayor intensidad si Irán decide bloquear el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El mandatario señaló que cualquier intento de interrumpir el tránsito de crudo por esa zona estratégica provocaría represalias más severas que las registradas hasta ahora.

Trump agregó en su mensaje que, de concretarse ese escenario, “muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos”, aunque expresó su deseo de que la situación no llegue a ese punto. “Espero y rezo que eso no suceda”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario se dan en medio de la gran tensión que se vive en Medio Oriente, una región clave para el suministro global de petróleo y donde cualquier escalada podría tener repercusiones en los mercados energéticos y en la estabilidad internacional.