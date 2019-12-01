Trump lanza nueva amenaza a Irán por posible bloqueo de petróleo en el estrecho de Ormuz

Trump lanza nueva amenaza a Irán por posible bloqueo de petróleo en el estrecho de Ormuz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 20:53:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, D.C., Estados Unidos, 9 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno responderá con mayor intensidad si Irán decide bloquear el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El mandatario señaló que cualquier intento de interrumpir el tránsito de crudo por esa zona estratégica provocaría represalias más severas que las registradas hasta ahora.

Trump agregó en su mensaje que, de concretarse ese escenario, “muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos”, aunque expresó su deseo de que la situación no llegue a ese punto. “Espero y rezo que eso no suceda”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario se dan en medio de la gran tensión que se vive en Medio Oriente, una región clave para el suministro global de petróleo y donde cualquier escalada podría tener repercusiones en los mercados energéticos y en la estabilidad internacional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto asesino del exgobernador de Colima tras 15 años prófugo: La FGR lo captura en Chihuahua
Hombre acude a un restaurante de Morelia, Michoacán, y olvida su cartera con 15 mil pesos; autoridades buscan a empleado de plataforma que se la llevó
Se incendia vivienda en la colonia Obrera de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Dan de alta a “El Congo”, lo trasladan al Cereso Mil Cumbres
Más información de la categoria
Cae presunto asesino del exgobernador de Colima tras 15 años prófugo: La FGR lo captura en Chihuahua
Logra la FGE de Michoacán la reparación del daño por más de 500 mil pesos a SEDECO por presunto peculado
México y Brasil preparan encuentro presidencial para impulsar cooperación económica
Ecos del 8M; en Michoacán no llegaron todas; en un año han asesinado a 152 mujeres
Comentarios