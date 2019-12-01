Trump invita a Milei a integrarse a la Junta Ejecutiva de Gaza

Buenos Aires, Argentina, a 17 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió una invitación a su homólogo argentino, Javier Milei, para que se integre a la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza.

Lo anterior lo dio a conocer el mandatario sudamericano quien, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, agradeció el gesto del líder republicano y aseguró que “es un honor”.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, expresó el político ultraconservador.

Además, el jefe del Estado argentino agregó que su nación “siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”.

La publicación de Milei incluyó imágenes de la carta firmada de puño y letra por el mandatario estadounidense con la invitación a integrar la Junta Ejecutiva, en la que ya fueron incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de los EE.UU. en Medio Oriente, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el exministro de Exteriores búlgaro, Nickolay Mladenov y el ex primer ministro británico Tony Blair.