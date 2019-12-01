Trump insiste en cambiar el nombre de Nuevo México por Nueva América

Washington, Estados Unidos, a 19 de octubre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica al proponer que el estado de Nuevo México cambie su denominación por “Nueva América”, bajo el argumento de que la modificación aumentaría el prestigio de la entidad y mejoraría las condiciones económicas de sus habitantes.

A través de una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario sostuvo que el nombre actual no representa la identidad estadounidense y aseguró que una nueva denominación elevaría el valor de las viviendas y los ingresos de la población. También afirmó que los habitantes sentirían mayor orgullo al identificarse con la bandera de Estados Unidos.

Trump aprovechó el mensaje para cuestionar los procesos electorales de la entidad, al insinuar que un cambio de nombre podría contribuir a que las elecciones fueran más honestas, sin presentar pruebas que respaldaran sus señalamientos.

La propuesta no es nueva. En septiembre pasado, el republicano difundió una imagen del mapa estatal en la que aparecía tachada la palabra “México” y sustituida por “América”, como parte de sus iniciativas para modificar la denominación de lugares geográficos.

Sin embargo, el planteamiento no representa un cambio oficial. El nombre de Nuevo México está establecido en la Constitución estatal, por lo que cualquier modificación requeriría un procedimiento legal dentro de la propia entidad y no podría concretarse únicamente por decisión presidencial.

La iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por Trump en materia de nombres geográficos, como la sustitución de “golfo de México” por “golfo de América” en el uso oficial del Gobierno estadounidense, una medida que también ha generado diferencias sobre la denominación de estos espacios fuera de Estados Unidos.

Con esta nueva propuesta, el mandatario retoma su intención de reforzar los símbolos de identidad nacional mediante cambios de nombre, aunque la posibilidad de renombrar Nuevo México continúa sujeta a los procedimientos legales correspondientes.