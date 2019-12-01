Trump impone aranceles históricos: 100% a farmacéuticos y hasta 50% a muebles importados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 19:08:47

Washington, Estados Unidos, a 25 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la imposición de nuevos aranceles a diversas importaciones, que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2025. Entre las medidas destaca un impuesto del 100% a los productos farmacéuticos de marca o patentados provenientes del extranjero.

El mandatario precisó que solo quedarán exentas de este gravamen aquellas empresas que decidan instalar plantas de producción farmacéutica en territorio estadounidense, Según Trump, la medida busca reducir la dependencia exterior en un sector estratégico para la salud y la seguridad nacional.

Además, se aplicará un arancel del 50% a gabinetes de cocina y tocadores de baño, un 30% a muebles tapizados y un 25% a camiones pesados importados. Trump acusó a fabricantes extranjeros de “inundar el mercado estadounidense”, con productos que afectan a la industria nacional.

El presidente defendió que estas acciones responden a “razones de seguridad nacional y otras prioridades”, al tiempo que insistió en que los aranceles protegerán empleos y fortalecerán la producción en Estados Unidos.