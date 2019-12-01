Alistan mega marcha simultánea en todo el país el próximo 15 de noviembre para exigir justicia por Carlos Manzo; pedirán revocación de mandato de Sheinbaum

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- El homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, es un tema que ha generado conmoción a nivel estatal, nacional, e incluso internacional.

A la exigencia de justicia por su muerte, se han sumado distintas movilizaciones, y no solamente para expresar el dolor y la indignación, por el acto tan cobarde en el que le fue arrebatada la vida el pasado 1 de noviembre durante la Noche de Muertos, en un acto público en el Festival de las velas, sino también para expresar el hartazgo que se vive por la inseguridad que aqueja al país y el abandono de las autoridades.

A través de las redes sociales, se ha convocado a distintas marchas, pero se prevé que para el 15 de noviembre una mega marcha nacional convocada por la Generación Z de manera pacífica y ordenada llamada “México se levanta”.

Una publicación en el sitio oficial de Resistencia X México, señala que hasta el momento van confirmadas 35 ciudades del país, quienes participarán de manera simultánea, donde el código de vestimenta será una playera blanca y un sombrero, en honor a Carlos Manzo, el hombre que luchó contra el crimen organizado, y que en repetidas ocasiones solicitó ayuda de autoridades estatales y federales, pero desafortunadamente no fue escuchado.

Asimismo, detallaron que no participarán partidos políticos, ni autoridades, ya que solamente se movilizarán ciudadanos, por lo que se deslindan y rechazan la violencia que pudieran generar grupos infiltrados durante la manifestación.

Además, se solicitará la revocación de mandato de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que se desea un México más justo, seguro y libre de corrupción.

Estas son las ciudades que han confirmado hasta el momento: