Alistan mega marcha simultánea en todo el país el próximo 15 de noviembre para exigir justicia por Carlos Manzo; pedirán revocación de mandato de Sheinbaum

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- El homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, es un tema que ha generado conmoción a nivel estatal, nacional, e incluso internacional.
A la exigencia de justicia por su muerte, se han sumado distintas movilizaciones, y no solamente para expresar el dolor y la indignación, por el acto tan cobarde en el que le fue arrebatada la vida el pasado 1 de noviembre durante la Noche de Muertos, en un acto público en el Festival de las velas, sino también para expresar el hartazgo que se vive por la inseguridad que aqueja al país y el abandono de las autoridades.
A través de las redes sociales, se ha convocado a distintas marchas, pero se prevé que para el 15 de noviembre una mega marcha nacional convocada por la Generación Z de manera pacífica y ordenada llamada “México se levanta”.
Una publicación en el sitio oficial de Resistencia X México, señala que hasta el momento van confirmadas 35 ciudades del país, quienes participarán de manera simultánea, donde el código de vestimenta será una playera blanca y un sombrero, en honor a Carlos Manzo, el hombre que luchó contra el crimen organizado, y que en repetidas ocasiones solicitó ayuda de autoridades estatales y federales, pero desafortunadamente no fue escuchado.
Asimismo, detallaron que no participarán partidos políticos, ni autoridades, ya que solamente se movilizarán ciudadanos, por lo que se deslindan y rechazan la violencia que pudieran generar grupos infiltrados durante la manifestación.
Además, se solicitará la revocación de mandato de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que se desea un México más justo, seguro y libre de corrupción.
Estas son las ciudades que han confirmado hasta el momento:
- ACAPULCO Asta bandera 7:00 am
- AGUASCALIENTES Plaza Patria 10:00 am
- CDMX Ángel de la Independencia al Zócalo 11:00 am
- CD. JUÁREZ En la X 4:00 pm
- CELAYA Antiguas Instalaciones de la Feria hacia Jardín Principal 10:00 am
- CHETUMAL Del Museo de la Cultura Maya al Palacio de Gobierno del Estado 5:00 pm
- COMITÁN DE DOMÍNGUEZ De la Miguel Alemán al Parque Central 10:00 am
- CUERNAVACA En Catedral 11:00 am
- CULIACÁN La Lomita 5:00 pm
- DURANGO Av. 20 de Noviembre y Cuauhtémoc 10:00 am
- ENSENADA Explanada del Centro de Gobierno del Estado 4:00 pm
- GUADAJAJARA Parque Agua Azul 12:00 pm
- HERMOSILLO Palacio de Gobierno 11:00 am
- LEÓN Jardín Principal (frente a Palacio Municipal) 4:00 pm
- MÉRIDA Del Remate de Montejo al Monumento a la Patria 9:00 am
- MEXICALI Centro Cívico 4:00 pm
- MONCLOVA "Rallador de Queso" Blvd. Madero 6:00 pm
- MONTERREY Explanada de los Héroes 11:00 am
- OAXACA Zócalo 3:45 pm
- PACHUCA En el Reloj Monumental 7:00 pm
- PLAYA DEL CARMEN Del Parque Fundadores al Antiguo Palacio Municipal 4:00 pm
- PLAYAS DE ROSARITO B.C. Av. José Haros Aguilar 2:00 pm
- PUEBLA Palacio Municipal 12:00 pm
- QUERÉTARO Jardín Guerrero 4:00 pm
- SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Por definir
- TANTOYUCA Glorieta Francisco I. Madero, frente a Pizza Mia 8:00 am
- TAPACHULA Por definir
- TIJUANA Glorieta Cuauhtémoc 4:00 pm
- TLALNEPANTLA DE BAZ Explanada Municipal 10:00 am
- TORREÓN Por definir
- TUXTLA GUTIÉRREZ Del Parque Bicentenario al Congreso de la Unión 9:00 am
- VERACRUZ Los Portales (frente a la Casa de Gobierno) 11:00 am
- VILLAHERMOSA Abajo del MUSEVI 11:00 am
- XALAPA Plaza Lerdo frente a Palacio de Gobierno, Calle Enríquez, S/N 11:00 am
- ZAMORA Glorieta de 5 de Mayo 9:00 am