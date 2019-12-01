Célula armada ingresa al municipio de Parácuaro, Michoacán, y hasta se graba en video

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 21:06:08

Parácuaro, Mich., a 6 de noviembre de 2025.— La noche del martes 5 de noviembre, una célula armada incursionó en el municipio de Parácuaro y difundió videos donde se observa su llegada al territorio, lo que encendió las alertas entre habitantes y autoridades de la región Tierra Caliente.

De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos, al menos cinco camionetas tipo SUV y pick-up ingresaron al municipio poco después de las 22:00 horas. En las imágenes que circularon en redes sociales se aprecia a los ocupantes —hombres vestidos con ropa táctica y portando armas largas— grabándose mientras avanzan en caravana por un puente de acceso a Parácuaro.

Los videos, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, muestran a los integrantes del grupo armado realizando maniobras de vigilancia y comunicándose entre ellos mientras se desplazan en formación. Su sola presencia generó inquietud entre los pobladores, quienes reportaron un inusual movimiento de vehículos y detonaciones a la distancia.

Hasta el momento, ni la Guardia Civil ni fuerzas federales han emitido una postura oficial sobre la posible incursión de esta célula, desconociéndose si se reforzó la presencia de patrullajes en carreteras y accesos del municipio.

Parácuaro, ubicado en una zona estratégica disputada por distintas organizaciones criminales, ha enfrentado episodios similares en meses recientes. Sin embargo, esta nueva aparición en video de un comando armado vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de la seguridad en la región y la urgencia de una respuesta institucional.

Se desconoce si esta incursión se trató de un recorrido de intimidación o de una operación más amplia dentro del municipio.