Se registra aparatoso choque en Paseo de la República del municipio de Querétaro; hay al menos 8 heridos

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 16:17:53

Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- Al menos ocho personas fueron valoradas por los servicios de emergencias, luego de un fuerte accidente, que se registró esta tarde, sobre Paseo de la República.

Fue a la altura de Antea, en donde se registró el accidente entre dos vehículos, ambos quedando en el camellón divisor, luego de llevarse unos árboles, quedando con severos daños materiales en su carrocería.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente, se movilizaron al lugar, los rescatistas, quienes al llegar, realizaron la valoración de al menos ocho personas.

Afortunadamente las ocho personas resultaron ilesas, por lo que, no fue necesario realizar algún traslado a un hospital, para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada, por elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó severos daños.