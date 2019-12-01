Se registra aparatoso choque en Paseo de la República del municipio de Querétaro; hay al menos 8 heridos

Se registra aparatoso choque en Paseo de la República del municipio de Querétaro; hay al menos 8 heridos
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 16:17:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- Al menos ocho personas fueron valoradas por los servicios de emergencias, luego de un fuerte accidente, que se registró esta tarde, sobre Paseo de la República.

Fue a la altura de Antea, en donde se registró el accidente entre dos vehículos, ambos quedando en el camellón divisor, luego de llevarse unos árboles, quedando con severos daños materiales en su carrocería.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente, se movilizaron al lugar, los rescatistas, quienes al llegar, realizaron la valoración de al menos ocho personas.

Afortunadamente las ocho personas resultaron ilesas, por lo que, no fue necesario realizar algún traslado a un hospital, para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada, por elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó severos daños.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Impunidad total para “El Botox”, el verdugo de Tierra Caliente: Con 7 años con órdenes de captura por asesinatos de un alcalde, de Hipólito Mora y Bernardo Bravo, sigue suelto en Michoacán y desafiando al Estado
Se registra aparatoso choque en Paseo de la República del municipio de Querétaro; hay al menos 8 heridos
Familia de supuesto homicida de Carlos Manzo recibe amenazas: al padre le piden abandonar Paracho
En Hidalgo, Michoacán aseguran 10 vehículos y cartuchos de alto calibre
Más información de la categoria
A partir del 21 de noviembre, apertura de Santuarios de la Monarca: Roberto Monroy
Impunidad total para “El Botox”, el verdugo de Tierra Caliente: Con 7 años con órdenes de captura por asesinatos de un alcalde, de Hipólito Mora y Bernardo Bravo, sigue suelto en Michoacán y desafiando al Estado
Consejo Supremo Indígena se deslinda del padre del presunto homicida de Carlos Manzo
Localizan con vida a Alejandro Correa, expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán
Comentarios