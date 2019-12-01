A partir del 21 de noviembre, apertura de Santuarios de la Monarca: Roberto Monroy

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 18:01:45

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre del 2025.- Los Santuarios de la Mariposa Monarca en Michoacán podrían recibir a los visitantes a partir del 21 de noviembre, según informó el titular de la Secretaría de Turismo estatal, Roberto Monroy García; detalló que ya se observan los primeros grupos de mariposas que han iniciado su arribo al estado.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal señaló que los reportes preliminares indican una presencia abundante de mariposas para esta temporada, lo que anticipa un periodo de avistamiento especialmente atractivo para los turistas.

Indicó que este flujo temprano fortalece las expectativas para los próximos meses.

En este sentido, hizo un llamado a autoridades municipales y ejidales para sumar esfuerzos con la dependencia y garantizar una operación ordenada en los santuarios, en un año significativo por cumplirse medio siglo de su descubrimiento oficial. Afirmó que la colaboración local será clave para brindar servicios de calidad durante la temporada que se extiende hasta marzo del 2026.

Roberto Monroy destacó que la Secretaría de Turismo destinó más de dos millones de pesos para dotar de energía eléctrica al santuario de Sierra Chincua. Con esta obra, dijo, el parador turístico podrá contar con equipamiento básico que facilite la atención de los viajeros y la respuesta ante cualquier necesidad.