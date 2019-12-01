Santa Fe de la Laguna, Sevina y Ocumicho, a dos años de esperar BOI prometidas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 19:35:17
Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- Desde hace dos años, habitantes de las comunidades de Santa Fe de la Laguna, Sevina y Ocumicho se quedaron esperando la instalación de Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) y nunca llegaron, denunció Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

Indicó que a los representantes de las mencionadas localidades se les solicitó que habilitaran un espacio para que pudieran ubicar a las BOI, pero nunca se concretó por parte de las autoridades de seguridad pública federal y estatal.

Ulianov Guzmán agregó que, además de la falta de apoyo con presencia de corporaciones policiales, se suma que el 60 por ciento de las rondas comunitarias continúan operando sin armas y los procesos de certificación de elementos son lentos.

"Hacen falta patrullas, hace falta armamento, hace falta chalecos antibalas, hace falta cámaras. Las comunidades están abandonadas y requerimos ahora que sí se armen a las comunidades y se siga todo el proceso, sobre todo que se acelere, porque el Ejército Mexicano tarda hasta dos años en entregar las armas que los propios compañeros compran con sus recursos", comentó el vocero.

