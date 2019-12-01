Balacera en región Pátzcuaro, Michoacán, desata operativo intermunicipal; convoy de camionetas habría protagonizado el enfrentamiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 19:26:50
Foto: Archivo

Pátzcuaro, Mich., a 6 de noviembre 2025.– La tranquilidad de la zona serrana de la región Pátzcuaro volvió a romperse la tarde de este jueves, cuando habitantes de San Miguel Charahuen reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego cerca del cerro, uno de los puntos más aislados de la región.

Los primeros avisos llegaron al C5, donde varios usuarios coincidieron en que las ráfagas provenían de un presunto enfrentamiento en el que habrían participado al menos dos camionetas Jeep Rubicón negras y una Suburban del mismo color.

Ante la alerta, alrededor de las 18:00 horas, la Guardia Civil Región Pátzcuaro activó un Operativo Intermunicipal, movilizando a corporaciones de Pátzcuaro, Salvador Escalante y Tzintzuntzan, con patrullajes intensivos por brechas, accesos y caminos forestales para tratar de ubicar al convoy señalado por la población.

Al frente de la movilización, la Comisaría Regional de Pátzcuaro desplegó más de 16 elementos y tres unidades, mientras que policías municipales de Pátzcuaro, Salvador Escalante y Tzintzuntzan se sumaron con sus respectivos mandos y vehículos oficiales.

La presencia policial se extendió durante varias horas en puntos estratégicos con el objetivo de disuadir a grupos armados, proteger a los pobladores y prevenir nuevas agresiones. A pesar del fuerte despliegue, no se reportaron detenciones ni hallazgos de relevancia, aunque las corporaciones permanecieron en vigilancia activa por posibles reactivaciones del conflicto.

Aunque el operativo concluyó sin novedades, la zona quedó bajo monitoreo constante ante la presunción de que el grupo armado continúa moviéndose entre caminos rurales y zonas boscosas de Salvador Escalante.

