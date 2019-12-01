Señala hermano de Carlos Manzo que sus escoltas lo regresaron tres veces al mismo lugar donde le quitaron la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 18:49:57

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- Juan Manzo Rodríguez, hermano del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, indicó que existen inconsistencias sobre los escoltas que lo acompañaban la noche en la que lo atacaron y le quitaron la vida en el Festival de las Velas.

Durante una entrevista con Azucena Uresti, el subsecretario de Gobernación de Michoacán, indicó que es muy sospecho que sus escoltas lo regresaron al mismo lugar tres veces.

“Genera sospechas que lo hayan regresado en al menos tres ocasiones al mismo punto donde fue asesinado. Él ya se iba y elementos del equipo de seguridad le pidieron varias veces regresar porque había personas que querían tomarse fotografías”, expresó Juan Manzo.

Asimismo, también dijo que esa noche, su hermano tenía aproximadamente 26 escoltas perimetrales.

Por ello, durante la reunión que sostuvieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, su viuda, Grecia Quiroz García y él, le pidieron que se revise a fondo el dispositivo.

“Son cosas que se tienen que revisar, sobre todo de la seguridad que tenía”.

De acuerdo a información del gabinete de seguridad, el primer círculo de sus escoltas estaba conformado por elementos de la policía municipal de Uruapan, quienes habían sido seleccionados por el exedil y eran de su confianza.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó que existiera algún tipo de complicidad entre sus escoltas y el crimen organizado.

“No se tiene conocimiento de que sus escoltas tengan vínculo con el crimen organizado, de hecho es uno de los escoltas quien mata al atacante”, aseguró.