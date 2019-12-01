Trump impone arancel del 25% a países que compren bienes a Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 09:25:12

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que establece un arancel adicional del 25 % sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán.

La orden divulgada por la Casa Blanca recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y ampliada en varias ocasiones.

Según la Administración Trump, la nueva sanción para los países que se relacionan comercialmente con Teherán, como “consecuencia” de que la política iraní sigue representando un riesgo que requiere medidas adicionales.

En ese sentido, el Departamento de Comercio de EEUU identificará a los países que realicen transacciones con Irán, y el secretario de Estado, en consulta con otros funcionarios, determinará la extensión del arancel.