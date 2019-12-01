Trump exige a la OTAN que se mantenga "lejos de Ormuz"; asegura que "fueron inútiles"

Trump exige a la OTAN que se mantenga "lejos de Ormuz"; asegura que "fueron inútiles"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 12:48:56
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Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump exigió a las naciones que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se mantengan "alejados" del estrecho de Ormuz "a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo".

"Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran alejados, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo", escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

Además, en el mismo mensaje, el líder republicano aseguró que sus aliados "fueron inútiles cuando se les necesitó”.

Sin embargo, en otra publicación, el jefe de Estado agradeció la "ayuda" de sus socios de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de Pakistán, que ejerce de mediador entre Washington y Teherán.

Cabe recordar que Irán anunció que la vía marítima se mantendrá “totalmente abierta” hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, pactado para el próximo miércoles 22 de abril.

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