Trump evalúa operaciones terrestres en Venezuela y Colombia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 08:57:52

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump evalúa informar al Congreso sobre posibles operaciones en tierra contra el crimen organizado en los territorios de Venezuela y Colombia, adelantó el senador republicano Lindsey Graham.

El presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso, a su regreso de Asia, sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia“, dijo el legislador federal en una entrevista en el programa ‘Face The Nation’, de la cadena CBS.

Ante la pregunta de que si la Administración trumpista planea ataques en tierra los grupos del narcotráfico en dichas naciones sudamericanas, el político conservador contestó con un rotundo “Sí”.

“Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea”, agregó el senador republicano

De igual forma, Graham defendió la decisión de Washington de atacar lanchas presuntamente cargadas de drogas, y sostuvo que el jefe de Estado tiene toda la autoridad para ordenar el hundimiento de las naves como parte de su guerra contra el narcotráfico.

“Tiene toda la autoridad del mundo. Esto no es asesinato. Esto es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas de Venezuela y Colombia”, apuntó el representante de Carolina del Sur.