Trump envía 300 soldados a Chicago y una jueza bloquea su despliegue en Portland

Washington, Estados Unidos, a 4 de octubre de 2025.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, en medio de su ofensiva contra las ciudades gobernadas por demócratas, mientras una jueza federal bloqueó temporalmente el envío de tropas a Portland, Oregon. Ambas urbes se han convertido en nuevos focos del enfrentamiento entre el gobierno federal y las autoridades locales por la campaña de deportaciones masivas.

La subsecretaría de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, informó que los soldados protegerán “funcionarios y activos federales”, defendiendo la decisión de Trump de no ignorar la falta de legalidad en ciertas ciudades. Sin embargo, la jueza Karin Immergut consideró que el despliegue en Portland carecía de fundamentos y señaló que las protestas no representan una rebelión, por lo que “el cuerpo de seguridad regular” puede manejar la situación.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, denunció que la administración federal le dio un ultimátum para enviar tropas estatales o lo haría sin su consentimiento. “Es indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador desplegar militares de nuestras propias fronteras”, afirmó. Por su parte, el senador por Oregon, Ron Wyden, celebró el fallo judicial como una victoria frente al intento de Trump de “provocar violencia” con la militarización.

La decisión del mandatario coincidió con un tiroteo en Chicago, donde un agente federal disparó a un conductor presuntamente armado tras un enfrentamiento con varios vehículos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que se trató de un “tiro defensivo”, aunque la policía local negó su participación directa en el incidente. La versión oficial no ha sido verificada de manera independiente.