Trump endurece medidas comerciales y aplica aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones de Canadá

Trump endurece medidas comerciales y aplica aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones de Canadá
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 16:55:41
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Washington, Estados Unidos, a 20 de julio de 2026.- El gobierno de Estados Unidos elevó la tensión comercial con Canadá luego de que el presidente Donald Trump ordenó la imposición de aranceles del 50 por ciento a la mayoría de los productos provenientes de ese país, al argumentar que Ottawa ha mantenido prácticas comerciales discriminatorias contra sectores estadounidenses como el automotriz, el de bebidas alcohólicas y el de productos lácteos.

La decisión podría generar un nuevo episodio de incertidumbre económica entre ambos socios comerciales, con posibles efectos en el aumento de la inflación y un mayor deterioro de la relación bilateral, que durante décadas ha estado marcada por una estrecha integración económica.

De acuerdo con un funcionario de la administración estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato, Canadá fue uno de los pocos países, además de China, que respondió con represalias a los aranceles impuestos previamente por Trump, motivo por el que, aseguró, ahora enfrentará nuevas medidas.

El mismo funcionario explicó que el mandatario firmó tres proclamas para hacer efectiva la aplicación de los gravámenes, sustentadas en la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930.

Aunque los nuevos aranceles abarcarán la mayoría de las importaciones canadienses, quedarán exentos los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos. En contraste, sí alcanzarán mercancías que anteriormente estaban libres de impuestos gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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