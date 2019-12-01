Trump e Irán intercambian advertencias tras protestas en el país asiático

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 08:58:06

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y altos funcionarios de Irán intercambiaron amenazas en redes sociales, luego de los reportes de manifestantes muertos durante las protestas en la República Islámica que se desataron por temas económicos.

En su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense escribió que si el país asiático "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Estados Unidos "acudirá a su rescate… estamos listos y preparados para actuar”, aseguró.

Como respuesta, Ali Larijani, expresidente del Parlamento que funge como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aseveró en la red social X que Israel y la Unión Americana son quienes impulsan las manifestaciones.

“Trump debería saber que la intervención de Estados Unidos en el problema interno se traduce en caos en toda la región y en la destrucción de los intereses estadounidenses”, escribió Larijani.

Mientras tanto, Ali Shamkhani, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, que se desempeñó como secretario del Consejo durante años, advirtió que "cualquier mano intervencionista que se acerque demasiado a la seguridad de Irán será cortada".

"El pueblo de Irán conoce bien la experiencia de 'ser rescatado' por los estadounidenses: desde Irak y Afganistán hasta Gaza", agregó en X.