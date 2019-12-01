Trump despliega barcos de guerra y aviones en el Mar Caribe para combatir grupos criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 10:44:30
Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó el despliegue de barcos de guerra y aviones de las fuerzas federales en el Mar Caribe para enfrentar a las organizaciones criminales, de acuerdo con información del medio Reuters.

Según la agencia de noticias, dos fuentes cercanas a la operación señalaron que fuerzas aéreas y dos buques armados se posicionarán en el sur del Caribe.

“Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región”, indicó una fuente.

Cabe señalar que la operación inició luego de que el mandatario estadounidense designara a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas.

Fuentes citadas por NBC News señalaron que había dos opciones: efectuar los ataques en coordinación con el Gobierno de México o hacerlo mediante acciones encubiertas.

