Washington, Estados Unidos, a 20 de noviembre de 2026.- Las recientes interrupciones en servicios tecnológicos, bancarios y de telecomunicaciones en Estados Unidos no tendrían un origen común, aseguró el presidente Donald Trump, quien descartó que se trate de un ciberataque coordinado y atribuyó los incidentes a problemas independientes relacionados con las actualizaciones de sistemas.

Durante una conferencia de prensa este viernes, luego de regresar de una gira por Asia, el mandatario sostuvo que las fallas registradas en distintos sectores no están conectadas entre sí y señaló que varias empresas realizan actualmente modificaciones y mejoras en sus plataformas, procesos que pueden generar errores y afectar sus operaciones.

Entre los servicios afectados durante los últimos días se encuentran instituciones bancarias, la aerolínea United Airlines, sistemas de correo electrónico de Microsoft y la red de mensajería de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Estos incidentes se sumaron a una interrupción que obligó a suspender durante aproximadamente cuatro horas los despegues de vuelos comerciales en todo el país.

Las fallas generaron preocupación y especulaciones sobre la posibilidad de que se tratara de una ofensiva cibernética, particularmente después de que la Casa Blanca removiera al director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross, y designara de manera interina a Kirsten Davies, quien anteriormente se desempeñaba como directora de información del Pentágono.

Al ser cuestionado sobre la salida de Cairncross, Trump respondió que consideraba que no había realizado un buen trabajo, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos de su decisión.

En cuanto a la paralización del tráfico aéreo, el presidente atribuyó el problema a la antigüedad de los sistemas de control, cuya infraestructura tecnológica, dijo, requiere una renovación urgente.

Por ello, su administración busca que el Congreso autorice 50 mil 100 millones de dólares adicionales para modernizar el sistema de control aéreo, pese a que en julio de 2025 ya se había aprobado una partida de 12 mil 500 millones de dólares para comenzar con este proceso.