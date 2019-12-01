Trump descarta disculparse con el papa León XIV, asegura que el pontífice "dijo cosas que están mal"

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump rechazó disculparse con el papa León XIV, a quien llamó “débil con el crimen”.

En ese sentido, el mandatario estadounidense aseguró que el sumo pontífice dijo “cosas que están mal” en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.

“Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)”, afirmó el líder republicano desde la Casa Blanca.

En la previa, el jefe de Estado arremetió contra el líder de la iglesia católica a través de un mensaje en su cuenta de Truth Social en el cual insistió en que “él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas”, al referirse al papa León XIV, además de que lo llamó “débil contra el crimen y terrible en política exterior”.

Por su parte, el hombre religioso aseguró que no le tiene “miedo a la Administración de Trump” y declaró, “seguiré levantando la voz para construir la paz”.