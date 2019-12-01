Trump descarta disculparse con el papa León XIV, asegura que el pontífice "dijo cosas que están mal"

Trump descarta disculparse con el papa León XIV, asegura que el pontífice "dijo cosas que están mal"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 14:19:08
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Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump rechazó disculparse con el papa León XIV, a quien llamó “débil con el crimen”.

En ese sentido, el mandatario estadounidense aseguró que el sumo pontífice dijo “cosas que están mal” en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.

“Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)”, afirmó el líder republicano desde la Casa Blanca.

En la previa, el jefe de Estado arremetió contra el líder de la iglesia católica a través de un mensaje en su cuenta de Truth Social en el cual insistió en que “él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas”, al referirse al papa León XIV, además de que lo llamó “débil contra el crimen y terrible en política exterior”.

Por su parte, el hombre religioso aseguró que no le tiene “miedo a la Administración de Trump” y declaró, “seguiré levantando la voz para construir la paz”.

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