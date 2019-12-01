Trump demanda por 15 mil mdd a NYT, cuatro reporteros y una editorial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 07:18:21

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump interpuso una demanda por difamación en contra del medio The New York Times (NYT), cuatro de sus reporteros y la editorial Penguin Random House por 15 mil millones de dólares, según la agencia EFE.

La querella fue presentada en el tribunal del sur de Florida acompañada de las copias de tres artículos que fueron publicados el año pasado por el medio, entre el 14 de septiembre y el 22 de octubre, en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales.

Las noticias aparecen firmadas por los reporteros demandados, Peter Baker, Russ Buettner, Susanne Craig y Michael S. Schmidt.

Cabe mencionar que Buettner y Craig son los autores del libro ‘Perdedor afortunado: Cómo Donald Trump desperdició la fortuna de su padre y creó la ilusión del éxito’, que fue publicado el año pasado por Penguin Random House, y que según el mandatario estadounidense incluye afirmaciones difamatorias.

De igual forma, en la demanda se refleja una carta enviada al NYT y a su editorial en nombre del líder republicano, quien dice que la época en la que el diario “era considerado el periódico de referencia” ha pasado y lo acusó de ser ahora “un portavoz a viva voz del Partido Demócrata”.

“El Times se ha convertido en uno de los divulgadores más descarados de falsedades conocidas, maliciosas y difamatorias contra el presidente Donald J. Trump en el panorama actual de los medios tradicionales”, agregó la misiva.

En la carta, el presidente Trump cita varios de los artículos supuestamente difamatorios en su contra y acusa a los reporteros de hacer “afirmaciones falsas, maliciosas y difamatorias”, incluido que “Trump recibió dinero de su padre a través de esquemas fraudulentos de evasión fiscal”.