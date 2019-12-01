Trump defiende ofensiva contra Irán pese al revés electoral de los republicanos

Washington, Estados Unidos, a 4 de noviembre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la ofensiva militar contra Irán fue una decisión necesaria y que valió la pena, pese a reconocer que el conflicto influyó en la derrota de su partido durante las elecciones intermedias, en las que los republicanos perdieron el control del Congreso.

El mandatario admitió que los ataques tuvieron consecuencias en el escenario electoral, principalmente por el incremento temporal en los precios de la gasolina, aunque insistió en que su gobierno no podía permitir que Irán desarrollara armas nucleares.

Durante un encuentro con periodistas, Trump aseguró que su administración tenía que actuar contra la república islámica y dejó claro que mantiene su postura respecto a impedir que ese país obtenga capacidad nuclear.

En medio de las repercusiones políticas por los resultados electorales, la Casa Blanca también difundió un mensaje en redes sociales para respaldar al mandatario, mientras que Trump publicó en su cuenta de Truth Social una imagen de su característica gorra roja del movimiento MAGA con la palabra “veto”.