Trump declara que cualquier país que trafique estupefacientes a EEUU "está sujeto a ataques"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 14:48:26

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier país que trafique estupefacientes hacia su territorio “está sujeto a ataques” de sus Fuerzas Armadas.

En un encuentro con medios de comunicación, el mandatario estadounidense respondió a una pregunta sobre la posibilidad de realizar operativos militares en tierra contra narcotraficantes.

“Si entran por un país determinado, cualquier país... Si creemos que están construyendo fábricas para producir ya sea fentanilo o cocaína… He oído que Colombia está fabricando cocaína... cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está sujeto a ser atacado”, señaló el líder republicano.

En ese sentido, el periodista cuestionó si las operaciones se limitarían solo a Venezuela, a lo que el jefe de Estado respondió: “No, no sólo Venezuela”.

Además, el presidente Trump declaró “Venezuela ha sido muy malo. Han enviado asesinos a nuestro país. Vaciaron las cárceles en nuestro país”.

Por otra parte, aseveró que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra supuestas narcolanchas en el Caribe.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", dijo el mandatario.