Hallan más de medio centenar de pastillas psicotrópicas, ocultas en el corazón del penal federal de Buenavista, Michoacán 

Buenavista, Mich., a 5 de febrero de 2026.— Ni los muros federales, ni los protocolos de máxima seguridad, ni siquiera el área médica están a salvo. El Centro Federal de Reinserción Social No. 17 volvió a quedar bajo la lupa luego de que autoridades localizaran 60 cápsulas de presuntas sustancias psicotrópicas ocultas dentro del penal, un hallazgo que destapa serias dudas sobre el control interno de una de las cárceles más vigiladas del país.

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), el aseguramiento ocurrió durante recorridos de supervisión y vigilancia en el área médica del centro penitenciario, donde personal de Guardia y Custodia Penitenciaria encontró las pastillas envueltas en papel carbón y selladas con cinta negra, un método que apunta a una clara intención de ocultamiento y traslado clandestino.

El descubrimiento activó de inmediato carpetas de investigación por delitos contra la salud, aunque hasta el momento no se han informado detenciones ni responsables directos. La FGR mantiene abierta la indagatoria para identificar quién o quiénes facilitaron el ingreso, resguardo o posible distribución de estas sustancias dentro del penal.

La Fiscalía Federal en Michoacán aseguró que continúa integrando los datos de prueba necesarios para proceder legalmente, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier información relacionada con delitos federales a través del CEDAC.