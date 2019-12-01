Queda herido un hombre durante un ataque armado en la lateral de la carretera Panamericana en Apaseo el Alto, Guanajuato

Queda herido un hombre durante un ataque armado en la lateral de la carretera Panamericana en Apaseo el Alto, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 17:56:48
Apaseo el Alto, Guanajuato, a 5 de febrero de 2026.- Por disparos producidos por arma de fuego un nombre resultó gravemente herido y trasladado a un nosocomio en donde se reporta en estado grave. 

Los hechos tuvieron lugar la tarde de este jueves a un costado de la lateral de la carretera Panamericana con dirección hacia Celaya a la altura de la cabecera municipal. 

El suceso fue recibido a las autoridades a través de la línea de emergencias 911, por lo que se desplazaron afuera de una vulcanizadora.

Socorristas se concentraron en la zona donde localizaron a un hombre con múltiples heridas de bala por lo que al estabilizarlo lo trasladaron a un centro médico. 

Hasta el momento se desconoce si la víctima es un empleado o cliente del comercio y ya serán las autoridades quienes den a conocer la identidad, así como la mecánica de los hechos tras el levantamiento de información e indicios por parte de personal de la fiscalía del Estado Región C.

