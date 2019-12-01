Queda herido un hombre durante un ataque armado en la lateral de la carretera Panamericana en Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 17:56:48

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 5 de febrero de 2026.- Por disparos producidos por arma de fuego un nombre resultó gravemente herido y trasladado a un nosocomio en donde se reporta en estado grave.

Los hechos tuvieron lugar la tarde de este jueves a un costado de la lateral de la carretera Panamericana con dirección hacia Celaya a la altura de la cabecera municipal.

El suceso fue recibido a las autoridades a través de la línea de emergencias 911, por lo que se desplazaron afuera de una vulcanizadora.

Socorristas se concentraron en la zona donde localizaron a un hombre con múltiples heridas de bala por lo que al estabilizarlo lo trasladaron a un centro médico.

Hasta el momento se desconoce si la víctima es un empleado o cliente del comercio y ya serán las autoridades quienes den a conocer la identidad, así como la mecánica de los hechos tras el levantamiento de información e indicios por parte de personal de la fiscalía del Estado Región C.