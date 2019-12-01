Servicio social: Solicitan apoyo ciudadano para localizar a familiares de persona fallecida en el Hospital Civil de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan el apoyo de la sociedad en general, para localizar a los familiares de Roberto Villa González, quien falleció el pasado 28 de diciembre de 2025 en el Hospital Civil de Morelia.

Sobre el particular se informó que con base en la información médica, el hombre, de 62 años de edad, ingresó al nosocomio el 9 de diciembre de 2025 con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico y enfermedad renal crónica. Posteriormente, perdió la vida a consecuencia de una trombosis venosa profunda.

Como señas particulares, Roberto Villa González medía aproximadamente 1.68 metros de estatura, era de tez morena clara, tenía cabello negro entrecano y lacio. Presentaba pabellones auriculares pequeños, en forma de caracol, con lóbulo separado; frente mixta, ancha y horizontal; cejas pobladas, rectas, de color negro entrecano y separadas al centro; ojos pequeños, redondos y hundidos, con iris color café; nariz y boca medianas, labios delgados; mentón alargado y retraído. Usaba bigote y barba de color negro entrecano.

La Fiscalía General del Estado solicita la colaboración de la ciudadanía para que, en caso de contar con información que permita localizar a algún familiar, acuda a la Fiscalía Regional de Morelia, ubicada en Periférico Paseo de la República número 5000, colonia Sentimientos de la Nación, código postal 58170, en Morelia, Michoacán, a fin de realizar los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo.