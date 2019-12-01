Trump critica a la OTAN y cuestiona su apoyo en futuras crisis

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 22:52:21

Washington D. C., Estados Unidos, 8 de abril de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la OTAN “no estuvo ahí” cuando la necesitó y advirtió que tampoco lo estará en futuras ocasiones.

El mandatario realizó estas declaraciones tras recibir en la Casa Blanca al secretario general de la alianza, Mark Rutte.

Durante el encuentro, Trump lanzó críticas hacia el papel de la organización, poniendo en duda su respaldo en momentos clave para Estados Unidos y dejando entrever su desconfianza hacia el compromiso de la alianza.

Las declaraciones reflejan una postura que el mandatario ha mantenido en otras ocasiones, en las que ha cuestionado el papel de la OTAN y ha pedido a sus aliados asumir mayor responsabilidad en defensa y gasto militar.