Trump considera posible alcanzar un acuerdo con Irán en medio de contactos diplomáticos

Trump considera posible alcanzar un acuerdo con Irán en medio de contactos diplomáticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 19:41:13
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Washington, Estados Unidos, a 2 de noviembre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Irán para evitar una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, luego de que se diera a conocer que ambos gobiernos mantienen conversaciones indirectas con la intervención de mediadores de Qatar.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que Teherán tiene interés en concretar un acuerdo lo antes posible y consideró que las negociaciones podrían llegar a buen término en el corto plazo.

Trump también relacionó las expectativas de una solución diplomática con la caída de los precios internacionales del petróleo, al señalar que las cotizaciones del crudo habían disminuido cerca de 10 dólares por barril ante la percepción de que podría evitarse una guerra con Irán.

Los acercamientos entre Washington y Teherán se producen después de que autoridades iraníes confirmaran la existencia de canales de comunicación indirectos para intercambiar propuestas y buscar una salida a las tensiones entre ambas naciones.

El posible entendimiento representa un cambio en el tono del gobierno estadounidense, que en días anteriores había mantenido advertencias sobre nuevas acciones militares contra territorio iraní.

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