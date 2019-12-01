Trump cambia de opinión: EEUU no cobrará por "protección" de buques en el Estrecho de Ormuz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 14:21:33

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que su país no cobrará por “la protección” de barcos mercantes y buques que crucen por el Estrecho de Ormuz.

No obstante, mencionó que a cambio de no imponer una cuota, los países del Golfo Pérsico se comprometieron a invertir en la Unión Americana.

“Tras conversaciones muy productivas con líderes de Medio Oriente, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos”, detalló el mandatario el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Previamente, el líder republicano informó que su Armada reactivó el bloqueo total sobre los puertos iraníes, pero solamente a navíos que salgan o lleguen a la República Islámica.

“Por lo tanto, impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní”, añadió Trump.