Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 10:49:24

Shenzhen, China, a 19 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “exitosa” su vista a China, principalmente por el trato “histórico” recibido por parte del gobierno del gigante asiático.

En ese sentido, destacó que por primera vez en la historia un mandatario chino fue a recibir a alguien al aeropuerto.

“La relación que tengo con China es genial. Es una relación de amistad y de respeto. Ya viste el orden de las sillas anoche (en la cena) y el saludo que no ha pasado nunca en la historia de China. Ningún presidente ha hecho eso. Ir al aeropuerto a recibir a alguien. La pompa es hermosa, las miles de personas”, manifestó el líder republicano en entrevista para la cadena Fox News.

Además, durante la cena de líderes y la sesión plenaria de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el anfitrión colocó el asiento de Trump en el lugar de honor.

“Me pasé toda la noche con Xi, sentado a su derecha, y hablamos toda la noche”, explicó el gobernante.

Por su parte, Pekín manifestó que la ceremonia de bienvenida fue en reciprocidad a las acciones que el jefe de Estado estadounidense tuvo con Xi en su última visita a Washington.