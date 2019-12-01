Trump busca hacer más difícil examen para obtener ciudadanía estadounidense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 08:04:06

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de septiembre 2025.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que se debe hacer más difícil el examen de ciudadanía, al elevar los criterios de aprobación, al sumar un componente de ensayo y de igual forma revertir “políticas relajadas”, en su esfuerzo por fortalecer su discurso de un supuesto fraude migratorio.

Lo anterior lo dio a conocer el director del servicio de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, quien a su vez, afirmó que la prueba actual “es demasiado fácil” y consideró que se necesita un formato más riguroso que evalúe mejor el conocimiento cívico y constitucional de los aspirantes.

Durante un evento organizado por el Centro de Estudios para la Migración, el funcionario estadounidense detalló que los cambios podrían incluir elevar el puntaje mínimo y añadir un ensayo escrito donde el solicitante explique qué significa ser ciudadano estadounidense.

Además, Edlow comentó que como parte de dicha estrategia, su dependencia reactivará entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes, una práctica que no se usaba desde la presidencia de George W. Bush, y busca reforzar sus investigaciones con agentes especiales.

De igual forma, el director de Ciudadanía e Inmigración comentó que su agencia abandonará un modelo centrado en la atención al solicitante para adoptar uno enfocado en la aplicación estricta de la ley.