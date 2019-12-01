Trump busca hacer más difícil examen para obtener ciudadanía estadounidense

Trump busca hacer más difícil examen para obtener ciudadanía estadounidense
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 08:04:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de septiembre 2025.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que se debe hacer más difícil el examen de ciudadanía, al elevar los criterios de aprobación, al sumar un componente de ensayo y de igual forma revertir “políticas relajadas”, en su esfuerzo por fortalecer su discurso de un supuesto fraude migratorio.

Lo anterior lo dio a conocer el director del servicio de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, quien a su vez, afirmó que la prueba actual “es demasiado fácil” y consideró que se necesita un formato más riguroso que evalúe mejor el conocimiento cívico y constitucional de los aspirantes.

Durante un evento organizado por el Centro de Estudios para la Migración, el funcionario estadounidense detalló que los cambios podrían incluir elevar el puntaje mínimo y añadir un ensayo escrito donde el solicitante explique qué significa ser ciudadano estadounidense.

Además, Edlow comentó que como parte de dicha estrategia, su dependencia reactivará entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes, una práctica que no se usaba desde la presidencia de George W. Bush, y busca reforzar sus investigaciones con agentes especiales.

De igual forma, el  director de Ciudadanía e Inmigración comentó que su agencia abandonará un modelo centrado en la atención al solicitante para adoptar uno enfocado en la aplicación estricta de la ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto asaltante de bar en La Condesa, en CDMX
Mujer pierde la vida y su esposo resulta herido en ataque armado, en Apatzingán
Ultiman a tiros a un campesino en la colonia Generalísimo Morelos de Zamora, Michoacán 
Jornada violenta en Tamaulipas deja un menor muerto; se registraron persecuciones y enfrentamientos
Más información de la categoria
Jornada violenta en Tamaulipas deja un menor muerto; se registraron persecuciones y enfrentamientos
3 muertos y un lesionado de gravedad es el saldo que dejó riña en tianguis del Edomex; comerciantes lincharon al agresor
Alcaldesa de Apatzingán se reúne con "Los Hermanos Jiménez" tras cancelación de concierto
Secuestro de dos agentes de Harfuch en Michoacán lleva a su rescate y el de otra víctima en mega operativo: Hay tres detenidos
Comentarios