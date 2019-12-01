Trump asegura que respetará resultados electorales y abre la puerta a acuerdos con demócratas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 22:51:45

Washington, Estados Unidos, a 3 de noviembre de 2026.- Ante el avance de los demócratas en las elecciones intermedias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump manifestó su disposición a reconocer los resultados de la jornada electoral y trabajar con sus adversarios políticos, luego de que su partido enfrentara una derrota que podría modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

En una entrevista con The New York Times, el mandatario republicano aseguró estar completamente dispuesto a aceptar el desenlace de los comicios, en los que se anticipa que su partido perderá el control de la Cámara de Representantes.

Trump también expresó que su administración buscará mantener la colaboración con los demócratas y alcanzar acuerdos en los temas legislativos, pese a las diferencias políticas entre ambas fuerzas.

Sus declaraciones contrastan con los cuestionamientos que había realizado anteriormente sobre la confiabilidad del sistema electoral estadounidense, así como con las dudas que había generado respecto a la posibilidad de reconocer una eventual derrota republicana.

Asimismo, el presidente atribuyó el desempeño de su partido a su ausencia en las boletas electorales y sostuvo, mediante una publicación en su plataforma Truth Social, que los republicanos habrían conseguido una victoria contundente si él hubiera participado como candidato.