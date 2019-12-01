Trump asegura que perdió el respeto por Noruega al no ganar el Premio Nobel de la Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 07:45:00
Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que perdió el respeto por Noruega desde que no fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, el cual es entregado por un comité especial en Oslo.

“Perdí mucho respeto por Noruega, y creo firmemente que Noruega controla el Premio Nobel”, aseguró en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Ante periodistas, el mandatario estadounidense reiteró que “puso fin a ocho guerras”, y aseveró que no fue algo que hiciera por un premio.

“Tienen que entender que puse fin a ocho guerras… Y no lo hice por un Premio Nobel. Lo hice porque estoy salvando muchas vidas. Estoy tratando de resolver la última. Estoy tratando de resolver la de Rusia y Ucrania”, agregó el líder republicano.

Cabe señalar que las declaraciones del jefe de Estado se dieron luego de que se filtrara una carta que envió al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la que indicó que “ya no sentía la obligación” de pensar solo en paz, ya que decidieron no darle el galardón, que al final fue concedido a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela.

En ese sentido, el premier del país nórdico respondió al magnate y le explicó que su gobierno no tiene nada que ver con el Nobel.

“En lo que respecta al Nobel de la Paz, le he explicado a Trump varias veces de forma clara lo que es sabido, que es un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego el que otorga el premio”, afirmó.

