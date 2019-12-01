Trump asegura que María Corina Machado le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 08:14:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, le “obsequió” la medalla que recibió al ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el líder republicano dijo que fue “un gran honor” conocer a Machado y que le “obsequió” la insignia de del premio debido al “trabajo” que ha realizado durante su gestión.

Asimismo, en su publicación, el mandatario estadounidense declaró que la activista es “una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo” y que la entrega del Nobel es un “gesto maravilloso de respeto mutuo”.

Cabe señalar que Machado había dado a conocer que ofreció la medalla al jefe de Estado durante su reunión en la Casa Blanca.

Previo a que el presidente Trump se reuniera con la líder opositora, la organización del Nobel había publicado en su cuenta de X que el premio no es transferible.